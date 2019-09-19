"Судили-рядили, стрелочника нашли" - Лукашенко прокомментировал историю с увольнением в Гомеле учителя

19 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал историю с резонансным конфликтом в средней школе №15 Гомеля, в результате которого была уволена учитель начальных классов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дело в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе. И этот порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло, - отметил глава государства. - А начинается отсюда - с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в сеть. И это в четвертом классе".

Обращаясь к губернатору Гомельской области Геннадию Соловью, Президент сказал: "У тебя пуля пролетела возле уха. Потому что ты еще там без году неделя. А то тебе бы было, что и всем остальным".

"Поехали, устроили разборки, собрали снизу доверху начальников. Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя. Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то", - подчеркнул белорусский лидер.

"В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе - это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять. У меня сын Президента ни разу телефон в школу не взял", - сказал глава государства.

"И было же сказано. Нет, одни рапорты. Недавно министр докладывал: рапортуют, у них все прекрасно. Да не прекрасно. Если такой бардак в школе, не нужны ни учебники, ни программы, ни новые методички. Все это пустая трата денег, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И там уполномоченные есть, и там помощники есть. Я уже не говорю о правительстве, Кочановой, которая идеологию ведет. Вот она такая идеология. Чего собрались? Судили-рядили, стрелочника нашли. Вглубь смотрите!"

Как сообщалось БЕЛТА, учителя начальных классов средней школы №15 Гомеля восстановили на работе после резонансного конфликта. Эту информацию областному изданию "Гомельская правда" накануне прокомментировал начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин. "Было прямое поручение Президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет", - сказал он.

Конфликтная ситуация возникла в школе на прошлой неделе. Инцидент с учеником 4-го класса на уроке сняли на телефон одноклассники мальчика, а родители выложили ролик в интернет. Учителя высшей категории с большим педагогическим стажем уволили. Случай получил серьезный резонанс в обществе. Мнения разделились. На сторону педагога стали многие родители учеников.-0-