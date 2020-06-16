Сульфат аммония и карбамид - Лукашенко уехал из Гродно с необычным подарком

16 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил с рабочей поездкой Гродно, где встретился с активом региона, а затем побывал на предприятии "Гродно Азот", откуда уехал с необычным подарком - набором удобрений, сообщает БЕЛТА.

На "Гродно Азоте" глава государства пообщался с работниками завода, а в завершение Президенту подарили набор удобрений, которые как раз и производят на предприятии. В набор в том числе вошли удобрительная смесь аммофоскамид, сульфат аммония и карбамид.

Telegram-канал "Пул первого" уточняет, что глава государства планирует протестировать препараты на своем приусадебном участке.

"Мы знаем, как вы любите белорусскую землю, как любите на этой земле работать. А мы производим лучшее удобрение. Чтобы у вас был больше урожай, мы хотим вам подарить это", - сказал гендиректор предприятия Игорь Бобырь, вручая подарок.

Как сообщалось, во время посещения предприятия Александр Лукашенко поинтересовался планами по развитию производств, спросом на продукцию внутри страны и на внешних рынках. Общаясь с работниками предприятия, он пояснил: заехал сюда, чтобы решить вопрос, где строить новый комплекс азотных удобрений. Глава государства рассказал, что изначально новый комплекс думали разместить в Витебской области. Но потом решили: целесообразнее его возвести на территории "Гродно Азота", ведь здесь есть условия и подготовленные специалисты. "В этом году, думаю, начнем. В будущем точно развернемся", - заявил Александр Лукашенко.-0-