16 июня, Гродно /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с активом Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас не предвыборное совещание, встреча, собрание, - сказал вначале глава государства. - Просто ситуация в стране складывается таким образом, что она нуждается в конкретном разъяснении, пояснении, прежде всего для актива страны".

Президент отметил, что аналогичная встреча ранее состоялась в Могилеве. "Суть сегодняшней встречи с вами - информация о том, что происходит в нашей стране, и ответы на самые, может быть, и неприятные вопросы, которые сегодня бытуют", - обратил внимание белорусский лидер.

"Мне всегда приятно приезжать на Гродненщину. Это прекрасная земля, самое удобное место для жизни в нашей стране. Когда видишь ухоженные поля, чистоту и порядок (а у вас так практически везде), то еще раз воочию убеждаешься, что здесь живут трудолюбивые, искренне любящие свой край люди. Это, если хотите, визитная карточка Гродненщины и ее жителей", - заметил Александр Лукашенко.

О благополучии и достатке

"Вам не надо объяснять, что благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом, что богатство не приходит, как говорят в народе, "знянацку", - сказал глава государства. А если и приходит, то такое богатство недолговечно и никогда не принесет пользы в будущем ни человеку, ни государству, отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Гродненская область - особая земля, пограничье, западный форпост. "Этим она и важна. Вы, как никто другой, испытываете на себе постоянное и массированное воздействие соседей. Но при этом остаетесь настоящими патриотами своей страны, твердо поддерживающими курс нашего государства на суверенное развитие", - сказал Президент.

О достижениях Гродненщины

Александр Лукашенко отметил, что в советское время Гродненщина была одной из лучших областей всего СССР, на нее равнялись многие, да и сейчас регион остается на лидирующих позициях.

Сельское хозяйство глава государства назвал гордостью региона. Область прочно занимает первое место в республике по темпам производства сельхозпродукции, урожайности зерновых. "Да и в промышленности, где, даже несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, практически удалось сохранить объемы на уровне прошлого года", - заметил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что так было не всегда: "Было время, когда после развала Союза половина ваших людей ездила с баулами в Польшу, а другая получала нищенскую зарплату на полуразрушенных предприятиях. К счастью, мы тогда приняли необходимые меры. И сегодня можем вместе гордиться достижениями Гродненщины".

Президент также отметил, что за 25 лет объем промышленного производства в области вырос более чем в 4 раза, экспорт товаров - почти в 5 раз. Только за две последние пятилетки средняя зарплата по области увеличилась почти вдвое. При этом по состоянию на 1 июня не допущено просроченной задолженности по ее выплате.

"С 1995 года почти 115 тыс. семей (из которых 10 тыс. - многодетные) улучшили свои жилищные условия. Обеспеченность жильем - одна из самых высоких в республике", - подчеркнул Президент.

Кроме того, за время независимости в регионе реализованы крупные инвестиционные проекты в сферах производства минеральных удобрений, химической и пищевой промышленности, деревообработки.

В ближайшее время заработает Белорусская атомная станция - самый масштабный в истории страны объект. "Его значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны, просто колоссальное", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы всегда шли навстречу просьбам руководства региона, когда нужно было где-то помочь, добавить ресурсов, потому что знали: каждый вложенный рубль попадет на благодатную почву. Развитие сети дорог, инфраструктурных проектов, в том числе в социальной сфере, поддержка реставрации и восстановления знаковых в мировом масштабе культурных объектов - обо всем этом вы хорошо знаете", - добавил глава государства.

О задачах текущего дня и на перспективу

Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на достижения, расслабляться рано. До сих пор по Гродненской области так и не выполнены четверть президентских поручений, в том числе в отношении эффективности социально-экономического развития, импортозамещения, создания рабочих мест, благоустройства и наведения порядка, строительства, ЖКХ. "Вы же умеете все делать качественно. Особенно строить. Просто молодцы. Но надо быть более активными", - заметил глава государства.

Кроме того, важным представляется создание новых производств на основе местного сырья в небольших районах области, таких как Вороновский, Зельвенский и Свислочский. "Там живут наши люди. Это прекрасный край. Надо использовать эту территорию, более активно работать в малых городах", - обратил внимание Президент.

"Запуск БелАЭС также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Это общий вопрос Гродненского облисполкома и правительства", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что, принимая решение о строительстве БелАЭС, прежде всего исходил из того, что это высочайшие технологии. Соответственно, страна приобретает этот опыт и уже сама готовит специалистов. "Как только мы начали строить станцию, мы почувствовали, что нам нужны кадры, новое образование, технологии. На эту станцию работали все", - сказал Президент.

"Для меня вопрос безопасности (АЭС. - Прим. БЕЛТА), как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем - увидим. Большое видится на расстоянии", - заметил белорусский лидер.

Об открытости миру

Александр Лукашенко отметил, что мощный импульс Гродненская область получила с введением безвизового режима. С этого времени регион посетили почти 300 тыс. туристов, не считая россиян. Поэтому повышение туристической привлекательности и развитие инфраструктуры на безвизовой территории Брест-Гродно - еще одно из важнейших направлений для работы. "Кстати, мы в свое время сознательно пошли на введение безвиза. Мы понимали, что это нам выгодно", - добавил Президент.

По его словам, особенно на Гродненщине воедино переплелись различные культурные, национальные, религиозные традиции, которые обуславливают высочайшую степень толерантности и взаимопонимания живущих здесь людей. "Когда я смотрю на ваш фестиваль (Республиканский фестиваль национальных культур. - Прим. БЕЛТА), радуешься за гродненцев. Это ваше достижение вровень, а может, и выше, чем "Славянский базар". За это спасибо, молодцы. За это нас и уважают везде во всем мире", - сказал глава государства.

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