Таможенники с 1 января в некоторых пунктах пропуска Беларуси будут осуществлять пограничный контроль

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2019 года таможенные органы в пунктах пропуска, определяемых Советом Министров Республики Беларусь, будут осуществлять отдельные функции пограничников, в том числе пограничный контроль. Это предусмотрено указом №495 "Об оптимизации деятельности", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Пока это коснется трех пунктов пропуска - автодорожного "Козловичи" на границе с Польшей, где перемещается только грузовой автотранспорт, а также двух железнодорожных - "Гудогай" на станции Молодечно, на границе с Литвой, и "Бигосово" на станции Полоцк, на границе с Латвией.

Эти меры направлены на оптимизацию деятельности таможенных органов и органов пограничной службы в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, внедрение принципа одного окна, а также сокращение времени контрольных процедур.

Высвободившиеся сотрудники органов пограничной службы будут направлены для усиления охраны других участков границы.-0-