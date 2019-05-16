Татьяна Лугина согласована на должность руководителя "Беллегпрома"

16 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Татьяны Лугиной председателем Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко потребовал обеспечить равные условия работы для частных и государственных предприятий легпрома "Надо, в конце концов, привести все субъекты хозяйствования в равные условия - и частные, и индивидуальные, и мешочников (они обижаются, что я их так называю, ну, а как иначе?), чтобы все были в равных условиях, как госпредприятия. Пусть конкурируют", - сказал Александр Лукашенко.

Татьяна Алексеевна Лугина родилась в Пинске Брестской области. В 2003 году окончила Витебский государственный технологический университет, в 2011 году - Академию управления при Президенте Беларуси. Депутат Пинского городского Совета депутатов 27-го, 28-го созывов, депутат Брестского областного Совета депутатов 28-го созыва.

В 1996-2015 годах работала комплектовщиком материалов, кроя и изделий, конструктором одежды, заместителем начальника художественной мастерской, главным инженером, директором фабрики верхнего трикотажа, и.о. генерального директора Пинского промышленно-торгового объединения "Полесье". В апреле 2015 года заняла пост генерального директора этого объединения, которое возглавляла до настоящего времени.-0-