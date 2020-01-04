Три человека удостоены специальной премии Президента "Белорусский спортивный Олимп"

4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 4 января подписал указ о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2019 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Премии удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Национальной государственной телерадиокомпании Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Министерства спорта и туризма Владислав Гончаров, а также старший тренер национальной команды по современному пятиборью Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Василий Гулевич.

Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.-0-