Учитель должен получать как минимум среднюю зарплату - Президент

26 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Зарплаты учителей в Беларуси должны равняться как минимум средней зарплате по стране. Об этом требовании Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил сегодня, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Не забывайте, мы договорились, что учитель должен получать как минимум среднюю зарплату", - сказал глава государства.
Президент напомнил и про задачу повышать уровень доходов низкооплачиваемых категорий работников, в том числе в дошкольном образовании. "Мы их должны подтягивать выше. Потому что работа тяжелейшая, особенно в детском садике. Пусть они там покушают, еще что-то, но это все равно не обеспечивает их оплатой - тот объем работы, то качество и та ответственность. Надо зарплаты у них подтягивать", - отметил белорусский лидер.
"Конечно, надо загружать. Я не спорю. Но надо платить достойную заработную плату. Я обращал внимание премьер-министра на эти вопросы", - добавил Президент.-0-