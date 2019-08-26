Учитель является центральной фигурой в белорусском обществе - Президент

26 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Учитель является центральной фигурой в белорусском обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что порой учителя жалуются, что их якобы заставляют писать и заполнять те или иные бумаги, заниматься другими работами, кроме как проведением уроков. "Я к этому двояко отношусь. Там, где надо убрать лишнее от учителей - всякие отчеты, самоотчеты - это факт. Но учитель не должен забывать, что его призвание таково, что его место работы не только в школе. Он вообще центральная фигура в нашем обществе. Это обладающий знаниями человек. И он вместе с врачом, особенно в малых, средних городах, селах, агрогородках - главная звезда и светило. Они должны нести знания людям, они воспитывают людей, поэтому стонать в том плане, что "ах, нам тяжело", не надо", - сказал Президент.

"Государство, я в том числе, очень рассчитывает на учителей. Без учителя мы ничто вообще, потому что не на кого опереться в это рыночное время, кроме учителя. Особенно в селах, малых городах", - добавил Александр Лукашенко.-0-