"Учитель с учеником сидит нога за ногу и курит" - Лукашенко вновь раскритиковал ситуацию в школах

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в Академии управления вновь подверг критике ситуацию в школах, передает корреспондент БЕЛТА.

"В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет. Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит. И рассказывают - стыдно даже говорить. Вот во что мы превращаем школу", - обратил внимание Александр Лукашенко, отвечая на вопросы слушателей академии.

По мнению Президента, школа - это особенное место в жизни человека. "Это храм, это больше чем церковь. Ты пришел туда получить знания. Школа - это основа основ. Поэтому смотрите, чтобы был порядок, это тоже один из управленческих вопросов", - подчеркнул глава государства.-0-