22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждена юбилейная медаль "100 год органам пракуратуры Беларусі". Соответствующий указ №63 подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

В текущем году (26 июня) в Беларуси отмечается 100-летие со дня образования органов прокуратуры. В этой связи для оценки заслуг отдельных лиц в обеспечении верховенства права и законности указом предусматривается учреждение юбилейной медали "100 год органам пракуратуры Беларусі".

На лицевой стороне медали изображен геральдический знак прокуратуры, представляющий собой щит, расположенный поверх двух перекрещенных мечей. В поле щита расположено изображение Государственного герба Республики Беларусь. Внизу на волнистой золотистой ленте, наложенной на венок из листьев лавра и дуба, размещена надпись "1992 - 2022".

Юбилейной медалью будут награждать работников, ветеранов органов прокуратуры за образцовое исполнение служебных обязанностей, а также иных лиц за значительный личный вклад в укрепление правопорядка.-0-