Угощения и разговоры по душам: к жителям дома-интерната в Минске вновь приехали с подарками

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил навестить и передать теплые приветствия жителям дома-интерната в Минске, сообщает БЕЛТА.

В гости в дом-интернат с подарками и угощениями приехал Николай Лукашенко, представители Федерации хоккея Беларуси во главе с председателем, журналисты-активисты, люди, работающие вместе с Президентом. Такие встречи стали доброй традицией, которой уже более 6 лет.

В этот раз привезли 2,5 т арбузов и прочую продукцию из хозяйства Президента, мед и варенье из Александрии - 570 баночек, которых хватит и постояльцам, и работникам дома-интерната. Востребованы также будут переданные в дар медоборудование, медпрепараты, средства индивидуальной защиты. Арсенал дома интернета в частности пополнился ингалятором, лазерным аппаратом, лампой "Биоптрон", массажером, магнитотерапевтическим аппаратом и не только.

Специально для дополнительного благоустройства зеленой территории вокруг дома-интерната по просьбе проживающих подарили десять скамеек.

Как отметил Николай Лукашенко, раньше не получилось приехать и пообщаться в таком формате из-за ситуации с коронавирусом. Зато в этом году приехали с двойной порцией эмоций и подарков, включая медицинскую аппаратуру.

Директор дома-интерната Наталья Зычкова всех поблагодарила. "Мы каждый раз становимся богаче на теплоту ваших сердец, - сказала она. - Я не называю это дом-интернат. Это просто дом, где живут люди. Точно такой дом, как и наши с вами. Поэтому все, что здесь создается, создается именно для них. Получать столько подарков всегда очень приятно".

Она подчеркнула, что не стоит слишком беспокоиться по поводу различного рода вызовов, с которыми сталкиваются как в Беларуси, так и мире в целом. Главное - верить в лучшее и позитивно смотреть на жизнь, наслаждаться каждым ее моментом и чаще улыбаться.

Уже традиционным было и теплое общение за чаепитием вприкуску с собственной выпечкой - пирожками и тортами, которыми угостили приехавших гостей. Обсуждали самые разные темы, делились жизненными историями. Например, один из жителей дома-интерната - 86-летний заслуженный врач-офтальмолог, который 8-летним попал в концлагерь и три года жил в оккупации. После войны были долгие годы напряженного, но очень интересного и полезного труда. На счету врача порядка 5 тыс. операций на глазах, в том числе новорожденным и недоношенным детям.

Всего в доме-интернате сейчас проживают 362 человека. Когда началась пандемия, все, конечно, волновались, но справились, не допустили вспышки. Персонал в учреждении работал вахтовым методом. На сегодняшний день все вакцинированы.

Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт поблагодарила руководство дома-интерната за то, что сумели сберечь людей и удержать обстановку. Она подчеркнула, что доброе отношение и радость от общения - это взаимно, и после таких встреч всегда увозит с собой немало эмоций. Что касается переданных угощений, то это все самое натуральное из того, что есть в стране.

Во время встречи говорили и о спорте, в частности, о хоккее. Представители федерации пригласили всех желающих на трибуны "Минск-Арены" болеть за минское "Динамо" в новом сезоне.

Среди других тем беседы была даже работа центральных телеканалов. На этот счет состоялся обмен мнениями.

Кроме того, гости осмотрели и небольшую ферму на территории дома-интерната. Еще одна добрая традиция - совместное фото на память.-0-