Указом Президента Беларуси предусматриваются дополнительные условия возведения многоквартирных жилых домов

23 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №235 "О дополнительных условиях возведения многоквартирных жилых домов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В целях дополнительного стимулирования застройщиков к выполнению обязательств при строительстве многоквартирных жилых домов, в том числе по соблюдению нормативных сроков их возведения, указом устанавливается, что проектирование и строительство таких жилых домов будет осуществляться только при условии заключения застройщиками с местными исполнительными и распорядительными органами договоров на реализацию права проектирования и строительства.

В этих договорах будут определены сроки проектирования, строительства и ввода жилых домов в эксплуатацию, права, обязанности сторон, порядок разрешения возникающих споров, условия изменения и расторжения договора, а также меры ответственности застройщиков (заказчиков) за невыполнение принятых на себя обязательств.

Типовая форма договора будет установлена Советом Министров.-0-