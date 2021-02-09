Уникальный архив фото и видео впервые сформирован на сайте Президента Беларуси

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный архив фото- и видеоматериалов впервые сформирован на сайте Президента Беларуси. Новая версия портала заработала с 9 февраля. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

"Этот архив включает в себя важнейшие события, начиная с 1994 года. Здесь также представлены фото и видеоматериалы, которые, безусловно, будут и иметь резонанс, и пользоваться популярностью у наших пользователей. А журналистам пригодятся в работе. Это уникальный архив, который сформирован в данном формате впервые", - сказала пресс-секретарь.

Еще одной фишкой нового интернет-портала Наталья Эйсмонт назвала раздел "Президент без галстука". Она уверена, что этот раздел вызовет большой интерес у пользователей. "Здесь множество фотографий. И семейных - Президент с сыновьями, внуками. Нынешнего времени и более ранние. Здесь представлены спортивные увлечения главы государства - многочисленные виды спорта, которыми он занимался и занимается. Его работа на приусадебном участке - уборка картофеля, арбузов и многое другое", - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, на данный момент в разделе "Президент без галстука" есть только архивные материалы, но они будут постоянно обновляться.

Кроме нынешнего скачивания фотографий, в перспективе ожидается, что пользователям будет предоставлена возможность скачать видео. "Это важно для журналистов в работе, которые видео, и особенно архивное, будут впоследствии использовать", - отметила Наталья Эйсмонт.-0-