Усовершенствован порядок распоряжения непригодными для эксплуатации объектами бывших военных городков

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №184 "О неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектах бывших военных городков". Документ издан в целях совершенствования порядка распоряжения такими объектами взамен указа №428 от 17 августа 2010 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, подписанным указом предоставляется право облисполкомам и Минскому горисполкому определять перечни всех неиспользуемых и непригодных для эксплуатации объектов военных городков, расположенных на их территории. Для обеспечения прозрачности процедуры формирования таких перечней установлены применяемые при этом критерии.

Государственные организации освобождаются от налогов на землю и недвижимость в отношении неиспользуемых объектов бывших военных городков, которые нецелесообразно вовлекать в хозяйственный оборот либо сносить.

Если в ведении или управлении государственной организации находятся объекты бывших военных городков, которые запланированы к вовлечению в оборот либо сносу, по решению местных органов власти такие организации могут освобождаться от земельного налога на занятые этими объектами участки на срок до пяти лет.-0-