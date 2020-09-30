Усовершенствовано законодательство в сфере стандартизации и оборота оружия в Беларуси

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября подписал указ №355, который приводит ряд нормативных правовых актов главы государства в соответствие с законами "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия", "О техническом нормировании и стандартизации" и "О нормативных правовых актах". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В частности, уточняются условия обязательного соблюдения требований государственных стандартов и других технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. Определена номенклатура гражданского и служебного оружия и боеприпасов, конструктивно сходных с оружием изделий и утверждено соответствующее положение о проведении его сертификации. Это позволит оптимизировать аналогичные нормы, находящиеся в других нормативных правовых актах.

Также отменяется ведение Государственного кадастра служебного и гражданского оружия и боеприпасов, поскольку информация об оружии и боеприпасах, вносимая в выдаваемые сертификаты соответствия, включается в реестр Национальной системы подтверждения соответствия и может быть использована заинтересованными органами.-0-