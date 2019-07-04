Установлена юбилейная медаль к 100-летию органов госконтроля Беларуси

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена юбилейная медаль "100 лет органам государственного контроля Беларуси". Соответствующий указ №255 подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Медаль будет изготавливаться из металла серебристого цвета с изображением золотистого барочного щита, Государственного герба Беларуси и соответствующей юбилейной надписи на лицевой стороне, лаврового венка - на оборотной стороне.
Награду будут присуждать работникам Комитета государственного контроля, в том числе гражданскому персоналу органов финансовых расследований, за образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов работы. Медали также могут быть удостоены и другие лица, в том числе иностранцы, которые внесли значительный вклад в развитие и совершенствование деятельности по защите интересов государства от противоправных посягательств в экономической сфере, обеспечение экономической безопасности страны.-0-
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