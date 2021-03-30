Утверждена поправка к соглашению с МБРР о займе на реконструкцию автодороги М6

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ № 125 которым утверждена поправка к соглашению о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития по проекту "Модернизация транзитного коридора". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с соглашением о займе, подписанном в 2015 году, МБРР предоставил Беларуси заем в размере $250 млн для реализации проекта реконструкции автомобильной дороги М6 Минск - Гродно.

Поправкой, подписанной в Минске в декабре 2020 года, уточняются работы и мероприятия, на реализацию которых направляются средства займа, сэкономленные при реконструкции автодороги М6.

Утверждение данной поправки обеспечивает максимально полное освоение средств займа и способствует продолжению системной работы по развитию дорожного хозяйства и повышению безопасности дорожного движения.-0-