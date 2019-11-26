Увеличены доходы и расходы государственного внебюджетного фонда гражданской авиации на 2019 год

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 ноября подписал указ №431 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматривается увеличение в 2019 году доходов государственного внебюджетного фонда гражданской авиации на Br5,6 млн, расходов - на Br10 млн, в том числе за счет остатков средств фонда, образовавшихся на 1 января 2019 года в сумме Br4,4 млн.

На увеличение доходной части повлияло погашение авиационными организациями просроченной задолженности по обязательным отчислениям в фонд.

Дополнительные доходы фонда планируется направить на погашение банковских кредитов, привлеченных на финансирование приобретения воздушных судов, строительство (реконструкцию) зданий, инженерных, транспортных коммуникаций и сооружений, их модернизацию, а также уплату процентов по этим кредитам.-0-