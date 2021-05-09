ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 9 мая 2021
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:38 ЕС не будет обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca на второе полугодие 2021 года В мире
14:10 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426 Общество
14:07 В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями Регионы
14:06 В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы Президент
14:00 РЕПОРТАЖ: Пока последний солдат не найдет свой покой - история поискового клуба "Виккру" Регионы
13:58 ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь" Регионы
13:32 В России за сутки выявили 8419 случаев заражения COVID-19 В мире
13:22 Головченко: в празднике Победы мы черпаем силы для новых свершений Общество
13:19 Танцевальным флешмобом поздравила молодежь ветеранов в Могилеве Регионы
13:13 Среди молодежи ощущаю молодой и себя - ветеран Валентина Баранова Регионы
13:01 Подписание Президентом декрета означает появление в стране новых защитных механизмов - Орда Общество
12:59 Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков по случаю 76-й годовщины Великой Победы Президент
12:59 ФОТОФАКТ: Праздничные гулянья возле Дворца спорта Регионы
12:42 Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память Регионы
12:42 С начала пандемии в Польше количество летальных исходов COVID-19 превысило 70 тыс. В мире
12:29 Эстафету памяти о подвиге победителей необходимо передавать будущим поколениям - Соловей Регионы
12:28 Караник: 9 Мая - праздник, неподвластный времени Регионы
12:15 Около 30 тыс. человек пришли в Брестскую крепость отпраздновать День Победы Регионы
12:07 Станция метро "Площадь Победы" открыта для пассажиров Регионы
12:02 ФОТОФАКТ: В Гродно празднуют День Победы Регионы
11:58 Посол Беларуси в Японии принял участие в возложении цветов на могилу Героя Советского Союза Рихарда Зорге Общество
11:53 Первый в стране магазин государственной символики открыли в Могилеве Регионы
11:44 SpaceX вновь запустила ракету-носитель со спутниками Starlink Технологии
11:42 В Витебской области проживают 450 ветеранов Великой Отечественной войны Регионы
11:39 Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено в Беларуси 10 мая Общество
11:36 Белорусов всегда будет объединять благодарность ветеранам за их великий подвиг - Турчин Регионы
11:34 Соловей вручил билеты и значки БРСМ ребятам из разных уголков Гомельской области Регионы
11:28 Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво Президент
11:25 Шерстнев - ветеранам: вы показываете пример высокой духовной силы и преданности Родине Регионы
11:24 Лукашенко: мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь Президент
Все новости
Все новости
Президент
09 мая 2021, 14:06

В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы

Во время церемонии на площади Победы
Во время церемонии на площади Победы
Новости темы "День Победы"
В Минске сегодня работают 12 праздничных точек с угощениями и развлечениями
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа поступают многочисленные поздравления с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующие послания с пожеланиями благополучия, мира и процветания белорусскому народу направляют зарубежные лидеры, руководители интеграционных объединений, известные деятели разных сфер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"День Победы - священный праздник для россиян и белорусов. В наших странах всегда будут помнить о великих подвигах и неисчислимых жертвах тех, кто защищал родную землю на передовой и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто освобождал другие страны от нацистского порабощения. Наш общий долг - окружить вниманием и заботой участников войны, твердо отстаивать правду о трагических событиях тех лет, сообща противостоять любым попыткам фальсификации истории. Прошу передать всем белорусским ветеранам самые добрые пожелания здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни", - говорится в поздравлении от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в этот священный день мы с особым чувством гордости и благодарности отмечаем беспримерный подвиг отцов и дедов, самоотверженно ковавших на полях сражений и в тылу Победу над фашизмом во имя мирной жизни будущих поколений. "Убежден, славные традиции нерушимой дружбы, братства и взаимной поддержки будут и впредь служить прочной основой укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью", - отметил он.

Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива
Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива

"Я очень рад тому, что Великая Победа объединяет наши народы и является одним из самых ярких символов дружбы между Казахстаном и Беларусью, проверенных совместной историей и скрепленных миллионами нитей человеческих судеб", - отметил в поздравительном послании Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев. Фото из архива
Нурсултан Назарбаев. Фото из архива

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном послании отметил, что День Победы занимает особое место в славной летописи наших народов, как символ беспримерного мужества, героизма и самоотверженности. "Убежден, что традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь", - говорится в поздравлении от азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев. Фото из архива
Ильхам Алиев. Фото из архива

Поздравительные послания также поступили от руководства Армении - Президента Армена Саркисяна и руководителя правительства Никола Пашиняна. "Героизм и беспримерный подвиг всех тех, кто внес решающий вклад в достижение мира, навсегда останется в наших сердцах, а День Победы - символом единения наших народов. Уверен, что верность памяти наших общих героев будет служить твердым ориентиром для развития сотрудничества между Арменией и Беларусью во благо народов наших стран", - говорится в поздравлении от Никола Пашиняна.

Никола Пашинян. Фото ТАСС
Никола Пашинян. Фото ТАСС

"Наши народы внесли весомый вклад в достижение Великой Победы, проявив исключительную доблесть, мужество и сплоченность. Сегодня наша обязанность - сберечь мир и свободу как самое ценное, что подарило нам поколение Победителей", - подчеркнул Армен Саркисян.

Армен Саркисян. Фото из архива
Армен Саркисян. Фото из архива

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что 9 мая - знаменательная дата в современной истории наших стран. "В этот день мы чествуем беспримерный героизм, мужество, патриотизм и стойкость наших предков в беспощадной борьбе против врага, чтим память тех, кто свои героическим трудом ковал победу в тылу, - говорится в поздравлении. - Убежден, что таджикско-белорусские отношения дружбы и многопланового сотрудничества, основу которых сегодня составляют принципы стратегического партнерства, и впредь будут развиваться и приумножаться в соответствии с коренными интересами наших народов".

Эмомали Рахмон. Фото из архива
Эмомали Рахмон. Фото из архива

"Мы никогда не забудем, какой ценой была завоевана Великая Победа. Память о подвиге доблестных воинов и тружеников тыла навсегда останется в наших сердцах. Она будет служить высоким нравственным ориентиром, особенно для молодого поколения, образцом стойкости и отваги, патриотизма и беззаветного служения Родине, - подчеркнул Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. - Убежден, что совместными усилиями, опираясь на наш исторический опыт и исходя из сегодняшних реалий, мы будем и далее укреплять традиционные узбекско-белорусские отношения дружбы и многопланового сотрудничества на благо наших стран и народов".

Шавкат Мирзиёев. Фото из архива
Шавкат Мирзиёев. Фото из архива

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании попросил передать белорусским ветеранам войны и тыла слова признательности за Победу и низкий поклон. "Уверен, что события нашей общей истории будут способствовать дальнейшему развитию отношений между Кыргызстаном и Беларусью в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Садыр Жапаров. Фото ТАСС
Садыр Жапаров. Фото ТАСС

"День Победы - это светлый праздник, провозглашающий идею мирного сосуществования, доброй воли и гуманизма, - отметил в своем поздравительном послании Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. - Убежден, что вечная память о великом подвиге наших предков будет и далее служить прочной основой для дальнейшего укрепления отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между нашими странами".

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото из архива
Гурбангулы Бердымухамедов. Фото из архива

Поздравительное послание также поступило от Президента Сирии Башара Асада. Президенту и народу Беларуси он адресовал искренние поздравления с Днем Победы, пожелал стабильности, дальнейшего прогресса и процветания. "Пользуясь случаем, выражаю вам наше стремление активизировать взаимодействие для открытия новых перспектив в сотрудничестве между нашими странами во всех сферах в пользу и на благо наших двух дружественных народов", - отметил сирийский лидер.

Башар Асад. Фото ТАСС
Башар Асад. Фото ТАСС

Поздравления в адрес Президента Беларуси поступили и от высоких должностных лиц Российской Федерации - председателя правительства Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко.

Поздравляют Президента Беларуси и граждане Украины, белорусы, проживающие в этой стране. Так, в адрес Александра Лукашенко поступило поздравление от Всеукраинского союза белорусов. "Примите искренние и сердечные поздравления от трехсоттысячной белорусской диаспоры Украины с Днем Великой Победы над фашизмом. Проживая за пределами исторической Родины, мы видим, какую огромную заботу в Республике Беларусь вы проявляете по поддержке ветеранов, делаете все по сохранению памяти об общем героическом прошлом белорусов, русских, украинцев и других народов нашего общего Отечества", - говорится в нем.

Поздравления в адрес главы белорусского государства и народа с праздником Победы продолжают поступать.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь День Победы дипломатия Лукашенко поздравления
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Выступление Президента Беларуси на церемонии возложения венков по случаю 76-й годовщины Великой Победы
Александр Лукашенко Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
Лукашенко: мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь
Лукашенко: чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, белорусам нужно еще больше сплотиться
Лукашенко: мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа
Лукашенко: чем дальше уходят в историю события ВОВ, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво
Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
Лукашенко: чем дальше уходят в историю события ВОВ, тем величественнее встает перед нами подвиг наших дедов
Великой Победе посвящается. Герои ВОВ в архивных фотографиях БЕЛТА
Топ-новости
Лукашенко в Минске возложил венок к монументу Победы и тепло пообщался с ветеранами
Лукашенко: чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, белорусам нужно еще больше сплотиться
В адрес Лукашенко и белорусского народа поступают поздравления с 76-летием Победы
В Беларуси сегодня празднуют День Государственного герба и Государственного флага
Ветеран: святой долг молодежи - сделать так, чтобы не стиралась историческая память
Головченко о декрете Президента: в государстве должен быть план действий для нештатных случаев
Продуктовый набор от сети "Евроопт" к 9 Мая вручен каждому ветерану страны
Белорусов всегда будет объединять благодарность ветеранам за их великий подвиг - Турчин
Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено в Беларуси 10 мая
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1214 пациентов с COVID-19, выписаны 1426
Дань безмерного уважения: застройщик комплекса Minsk World поздравил ветеранов с Днем Победы
Кочанова: праздник Победы - наш фундамент, основа
Щекин: Великая Отечественная война - стержень белорусской государственности
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла десятый титул на турнирах WTA
Концерты, солдатская каша и фейерверки - празднование Дня Победы проходит во всех уголках страны
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.