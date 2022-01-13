13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на уровне Президента вернулись к вопросу создания Министерства цифрового развития и связи, сообщает БЕЛТА.

Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня первое в новом году совещание с руководством Совета Министров. "В повестке создание нового министерства - цифрового развития и связи", - пишет ресурс.

Как сообщалось БЕЛТА, вопрос о наделении Министерства связи и информатизации полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации обсуждался у главы государства еще в октябре 2019 года. Тогда участниками дискуссии по этому и другим вопросам развития цифровой сферы стали руководители правительства, Администрации Президента, представители государственных органов, ведущих учебных заведений, IT-сектора, Парка высоких технологий.

При этом вопрос о необходимости создания госрегулятора в сфере цифрового развития страны на уровне главы государства обсуждался и ранее. В частности, во время посещения Президентом Парка высоких технологий в апреле 2019 года представители IT-сектора инициировали создание в Беларуси министерства цифровой экономики. Эта идея по поручению Александра Лукашенко была тщательно проанализирована.

В то время первый заместитель премьер-министра Александр Турчин заявлял журналистам о решении создавать госрегулятор на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев определенный функционал, изменив наименование министерства. Правительство должно было внести на рассмотрение главы государства проекты соответствующих решений. Кроме того, ставилась задача вывести работу Министерства связи и информатизации на качественно более высокий уровень, чтобы оно в тесном сотрудничестве работало с представителями IT-сектора, занималось развитием цифровизации.-0-