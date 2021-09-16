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16 сентября 2021, 01:05

В Беларуси накануне Дня народного единства помилованы 13 человек

Фото из архива
Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня Народного единства подписал указ о помиловании 13 человек. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявила заместитель главы Администрации Президента, руководитель Комиссии по вопросам помилования при Президенте Ольга Чуприс, сообщает БЕЛТА.

Большинство из тех, кто был помилован, относятся к категории людей, совершивших преступления посредством интернета. "Эти лица, которые были включены в указ, они искренне раскаивались в содеянном и говорили о том, что действительно слабо понимали, что интернет способствовал совершению преступлений. Но были и те, кто совершил хулиганство или активно участвовал в массовых беспорядках. Таких тоже было несколько человек, - рассказала Ольга Чуприс. - К сожалению, я могу констатировать, что большинство из них совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения... У 9 из 13 лиц, которые попали в указ Президента, были несовершеннолетние дети. Решение принималось, исходя и из этого обстоятельства. Мы учитывали, что гражданам нужно вернуться в семьи"

Руководитель Комиссии по вопросам помилования при Президенте отметила, что глава государства, как никто другой, искренне заинтересован в том, чтобы были мир и спокойствие в обществе. "Соответственно, чтобы каждый гражданин был интегрирован в общество, принимал участие в его развитии, в совершенствовании белорусского государства", - сказала она.

При этом некоторым из помилованных лишение свободы заменят направлением в исправительные учреждения открытого типа. "В отношении всех лиц, которые помилованы в соответствии с указом, применялись две категории: помилование условно и помилование с заменой наказания на более мягкое. Поэтому кто-то из тех, кому заменили наказание более мягким, придет в семьи. Но у нескольких человек будет заменена такая мера, как лишение свободы, на направление в исправительные учреждения открытого типа. Но, тем не менее, совершенно другая мера наказания, значительно более мягкая", - уточнила Ольга Чуприс.-0-

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