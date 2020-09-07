В Беларуси перенесены сроки безвизового въезда для гостей и участников ЧМ по хоккею 2021 года

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с переносом в 2021 году сроков проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой урегулированы отдельные вопросы подготовки и проведения состязаний. Соответствующий указ №337 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, сроки безвизового въезда, выезда и временного пребывания на территории Беларуси для участников чемпионата перенесены с 20 апреля - 31 мая на 3 мая - 13 июня, для иностранных туристов - с 1-31 мая на 14 мая - 13 июня.

Также перенесены сроки бесплатного оказания скорой медицинской помощи в месте проведения хоккейных матчей участникам и болельщикам чемпионата, безвозмездного предоставления имущества дирекции по проведению чемпионата, освобождения от некоторых налогов организаций и товаров. Урегулированы и другие вопросы подготовки и проведения соревнований.-0-