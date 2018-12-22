В Беларуси примут дополнительные меры для сбалансированной работы энергосистемы страны

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря подписал указ №493 "О некоторых мерах по повышению надежности белорусской энергосистемы". Об этом БЕЛТА сообщили в
Документом предусматривается реализация комплекса технических решений для обеспечения сбалансированной работы белорусской энергосистемы, в том числе строительство пиково-резервных энергоисточников, установка электрокотлов и возведение соответствующей инфраструктуры на объектах электроэнергетики, ЖКХ и иных.
Реализация этих решений направлена на обеспечение баланса энергосистемы в периоды максимального и минимального потребления электроэнергии, создание резерва мощности, позволяющего не допустить перерывов в электроснабжении потребителей в случае аварийного отключения энергоблока Белорусской АЭС, и повышение надежности и безопасности работы энергосистемы. Кроме того, принятие этих мер будет способствовать недопущению остановки высокоэффективных конденсационных энергоблоков, обеспечивающих поддержание частоты в энергосистеме.-0-
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