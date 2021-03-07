В Беларуси проделали колоссальную работу по преодолению последствий чернобыльской аварии - Лукашенко

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с 30-летием со дня его создания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что от крупнейшей техногенной аварии в истории человечества Беларусь пострадала больше всех. Но за эти годы проделана колоссальная работа: территории обеззаражены, люди переселены из опасной зоны, обеспечены жильем, работой и медицинским обслуживанием. "Для этих целей сформирована законодательная база, образованы научно-исследовательские и лечебные учреждения, налажено международное сотрудничество. Десятки тысяч детей смогли получить квалифицированную медицинскую помощь в созданных реабилитационно-оздоровительных центрах", - говорится в поздравлении.

По словам Александра Лукашенко, эффективная реализация государственных программ по преодолению последствий чернобыльской аварии позволила возродить экономику пострадавших регионов.

"Достигнутые результаты - бесспорная заслуга всего вашего коллектива - людей, искренне преданных своему делу. Чтобы полностью восстановить эти земли, предстоит еще многое сделать. Уверен, вы справитесь и с этой задачей", - подчеркнул Президент.-0-