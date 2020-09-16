В Беларуси расширяют использование беспилотников в народном хозяйстве

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации кластера "Головной республиканский центр беспилотной техники" Национальной академии наук включены в перечень юридических лиц, которым разрешено использовать в коммерческих целях воздушные суда, входящие в состав беспилотных авиационных комплексов, для выполнения авиаработ. Соответствующее распоряжение 16 сентября подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Данное решение будет способствовать расширению использования беспилотных авиакомплексов в различных отраслях народного хозяйства и росту экспорта услуг, оказываемых с применением беспилотников.-0-