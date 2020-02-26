В Беларуси учреждены знамена территориальной обороны областей и Минска

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях воспитания у военнослужащих территориальных войск преданности священному долгу защиты Отечества, сохранения и развития воинских традиций учреждены знамена территориальной обороны Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской, Минской областей и города Минска. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Документом также утверждены положения, описания и изображения знамен.-0-