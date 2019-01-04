В Беларуси в 2019 году планируется разработать 33 законопроекта

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утвержден план подготовки законопроектов в 2019 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации с учетом действующего законодательства.

В текущем году планируется подготовить 33 проекта законов. В их числе как принципиально новые документы (например, законопроекты о правах инвалидов и их социальной интеграции, об охране и использовании болот, о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования), так и направленные на системную актуализацию действующих законов для реализации институциональных изменений по улучшению условий ведения бизнеса в стране, раскрепощению деловой инициативы. В частности, запланирована корректировка законов "О валютном регулировании и валютном контроле", "О бухгалтерском учете и отчетности", "О туризме".

Кроме того, в 2019 году планируется разработать концепцию законопроекта "О страховой деятельности".-0-