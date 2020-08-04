В ближайшее время мы вплотную займемся накопившимися вопросами госслужащих и военных - Лукашенко

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время власти вплотную займутся всеми накопившимися вопросами государственных служащих и военных. Об этом в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратился к госслужащим: "Я прекрасно вижу и знаю трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Но в ближайшее время мы вплотную займемся всеми накопившимися вопросами государственных служащих и военных". Президент подчеркнул: "На этих людях держится управление страной. Они хребет госсистемы. Это профессионалы, преданные стране и народу", - сказал он.

"Прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю: к зеркалу, на себя в зеркало посмотри, ты там увидишь этого государственного служащего, военного в погонах. Мы такие, какие вы. Мы из вас, из народа. Поэтому если мы плохи, значит, и вам меняться надо. Будете меняться вы, и мы будем меняться", - отметил Президент.

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