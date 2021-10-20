В графике Лукашенко снова медицинская тематика. Президент посещает клиники в Минском районе

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает серию рабочих мероприятий, посвященных медицинской тематике и лечению людей в условиях пандемии, сообщает БЕЛТА.
Накануне глава государства провел масштабное совещание по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Сегодня он посещает медицинские учреждения в Минском районе.
В центре внимания не только лечение пациентов c COVID-19. Вначале Президент посетит РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, где ознакомится с организацией оказания медпомощи больным с онкологическими заболеваниями.
Затем в плане главы государства - посещение Минской областной клинической больницы. Здесь речь как раз пойдет о работе учреждения здравоохранения в условиях COVID-19. Президент ознакомится с порядком оказания медпомощи пациентам в перепрофилированных отделениях.-0-