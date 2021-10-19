О задаче врачей, аппаратах ИВЛ и лекарствах. Что поручил Лукашенко чиновникам на совещании по коронавирусу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам совещания по эпидемиологической ситуации в стране дал ряд поручений чиновникам, касающихся принимаемых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

О работе врачей

"Несмотря на мой жесткий тон, давайте договоримся - врачи должны лечить людей. Повторяю то, что я вам говорил в первую ковидную волну. Никуда их отвлекать не надо, типа бегать по городу и смотреть, надели маски или не надели, - это тоже не ваше дело, не отвлекайтесь на это", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, если граждане хотят использовать маски, это их право, тем более в стране производится достаточно средств индивидуальной защиты. Но и склонять людей к масочному режиму не стоит. "Кто хочет, тот будет носить. Но врачам отвлекаться на это, эпидемиологам или санэпидстанции - это расточительно", - заявил глава государства.

Особое внимание он обратил на лечение беременных, студентов и пожилых людей, а также вакцинирование этих категорий граждан.

"Вы же видите, что молодежь, как бы много она не болела, все-таки переносит эти болезни. Если нет у молодежи сопутствующих заболеваний, они нормально выходят из этого состояния. Не ослабляйте внимание на стариках. Не дай бог переброситься эта зараза на стариков, мы потеряем огромную часть населения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Ситуация в домах-интернатах для пожилых и инвалидов была взята на контроль депутатским корпусом. Как отметил во время совещания председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, в стране функционирует 156 стационарных учреждений, там проживают около 20,5 тыс. граждан. На сегодня 8 домов-интернатов работает вахтовым методом.

"В целом Минздравом и Минтруда проведена большая работа по вакцинации. 96% проживающих вакцинированы. Поэтому заболевших в домах-интернатах только 10 человек", - заявил Владимир Андрейченко.

О закупке лекарств

Александр Лукашенко рассказал, что недавно поручил министру иностранных дел связаться с руководством Индии и договориться о приобретении дополнительных партий противовирусных препаратов.

"Я попрошу премьер-министра, чтобы он жестко взял на контроль этот вопрос, - поручил Президент. - Если нужно, подключите меня. Я переговорю с премьер-министром (Индии. - Прим. БЕЛТА)".

О приобретении аппаратов ИВЛ

По словам главы государства, иногда в СМИ можно прочесть материалы о проблемах с обеспечением районных больниц аппаратами искусственной вентиляции легких. Мол, в каком-то районе может не хватать этого оборудования, и тогда больных перевозят на лечение в соседний город.

"Я хочу, чтобы люди понимали: мы не можем в каждую районную больницу поставить 10-12 аппаратов ИВЛ. Потому что они не нужны будут там, когда уйдет этот ковид. Я говорил о том, что это недешево. Во-вторых, их очень сложно сейчас приобрести: там все уже расписано. Где-то штук 15 мы еще получим до конца года, - рассказал Александр Лукашенко. - Но вопрос не в этом. Если здесь на 100% загружены аппараты ИВЛ, а в соседнем районе из 10 только 2, так почему туда на скорой помощи за 40 километров не перебросить человека? Страха здесь абсолютно никакого нет. Это наш вопрос, как лечить человека, поэтому люди должны входить в положение, которое сегодня складывается".

Президент добавил, что в целом по стране задействовано только около 50% аппаратов ИВЛ, поэтому дополнительно закупать это дорогостоящее оборудование нецелесообразно.

О лечении в стационарах

Глава государства предупредил министра здравоохранения, что длительность нахождения пациентов в стационаре будет взята на особый контроль.

"У нас четко выстроена система. Наблюдаем на амбулаторном лечении: симптомы, температура, закашлялся, потерял вкус и прочее. Госпитализируем при определенных показателях. Лечим. Пошла нормальная динамика, выздоравливает человек и можно не капать и прочее - домой. Не надо по 7-10 дней держать людей, которые не нуждаются в такой длительной госпитализации", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что реабилитацию граждане могут проходить и в тех же санаториях. "Поэтому еще раз требую от вас: не передерживайте людей в больницах. Да, у нас только половина коек задействована под ковид, но не надо забывать, что люди болеют и другими болезнями: и онкология, и астма, сердечно-сосудистые. Их же тоже надо лечить", - обратил внимание Президент.

Глава государства подытожил, что в ближайшее время намерен посетить несколько учреждений здравоохранения: "Буду смотреть именно эти проблемные больницы, проблемные районы, как там работают врачи и как Министерство здравоохранения, уполномоченные на местах справляются с этими проблемами".-0-