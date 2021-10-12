"В космосе с вами частичка нашей страны". Лукашенко поздравил космонавта Олега Новицкого с 50-летием

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта Олега Новицкого с 50-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что свою жизнь Олег Новицкий посвятил пилотируемой космонавтике и его личный вклад в изучение и освоение околоземного пространства невозможно переоценить.

"Являясь настоящим патриотом, вы постоянно поддерживаете связь с Родиной, задаете ценностные ориентиры для молодого поколения, - говорится в поздравлении. - Символично, что юбилей вы отмечаете на орбите. По сложившейся доброй традиции в космосе с вами частичка нашей страны - Государственный флаг Республики Беларусь".

Александр Лукашенко пожелал Олегу Новицкому доброго здоровья, счастья и новых достижений.-0-