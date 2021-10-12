Герою Российской Федерации летчику-космонавту Олегу Новицкому исполняется 50 лет

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герою Российской Федерации летчику-космонавту Олегу Новицкому, который является уроженцем Беларуси, сегодня исполняется 50 лет.

Олег Викторович Новицкий родился 12 октября 1971 года в г.Червене Минской области. В 1988 году окончил червенскую среднюю школу № 2 и поступил в Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков имени В.П.Чкалова. Продолжил обучение в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков имени В.М.Комарова. В связи с его переформированием был переведен в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.Ф.Мясникова, которое окончил в 1994 году по специальности "командная тактическая истребительной авиации" с присвоением квалификации "летчик-инженер".

После окончания авиационного училища проходил службу на должности летчика инструкторского истребительного авиационного полка учебного центра (подготовки летного состава) имени В.П.Чкалова. С мая 1996 года по июнь 2004 года служил на должностях летчика, старшего летчика, командира звена, заместителя командира эскадрильи штурмового авиационного полка (ШАП) 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии (САД) 4-й армии ВВС и ПВО Северо-Кавказского военного округа.

В 2006 году окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина по специальности "управление воинскими частями и соединениями (Военно-воздушные силы)" с присвоением квалификации "специалист в области управления". После окончания академии по февраль 2007 года служил командиром эскадрильи ШАП 1-й гвардейской (САД) армии ВВС и ПВО.

В 2015 году с отличием окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности "государственное и муниципальное управление" с присвоением квалификации "магистр".

К моменту зачисления в отряд космонавтов освоил самолеты Л-39, Су-25. Общий налет составляет около 700 часов. Является военным летчиком 2-го класса. Имеет квалификации "офицер-водолаз", "инструктор парашютно-десантной подготовки".

Первый космический полет Олег Новицкий выполнил с 23 октября 2012 года по 16 марта 2013 года в составе экипажа МКС-33/34 в качестве командира корабля "Союз ТМА-06М" и бортинженера МКС-33/34. В ходе полета космонавт принял участие в работе с четырьмя российскими грузовыми кораблями серии "Прогресс", выполнил научно-прикладные исследования и эксперименты. Продолжительность полета составила 143 суток.

Второй космический полет Олег Новицкий совершил с 17 ноября 2016 года по 2 июня 2017 года в качестве командира ТПК "Союз МС-03" и бортинженера МКС-50/51. Космонавт выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. Также во время полета Олег Новицкий развернул на борту МКС белорусский флаг, сделал из космоса снимки Минска и других городов Беларуси, поздравил Беларусь с Новым годом. Олег Новицкий завел аккаунт в Instagram, чтобы, как он сообщил в своем видеообращении к подписчикам, рассказывать о жизни экипажа. Продолжительность полета составила 196 суток.

9 апреля 2021 года Олег Новицкий на пилотируемом корабле "Ю.А.Гагарин" ("Союз МС-18") отправился в свой третий полет в космос в качестве командира корабля. Во время полета выполнил три выхода в открытый космос: 2 июня, 3 сентября и 9 сентября 2021 года. В данный момент продолжает находиться в космосе. Кроме того, стало известно, что Олег Новицкий сыграет роль пострадавшего космонавта в первом снимаемом на орбите художественном фильме "Вызов" режиссера Клима Шипенко.

За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, Олег Новицкий в 2014 году был удостоен звания Герой Российской Федерации. Также он удостоен почетного звания Летчик-космонавт Российской Федерации, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалей Министерства обороны РФ "За участие в боевых действиях", "За воинскую доблесть" II степени, "За отличие в военной службе" I, II и III степени, "За службу в Военно-воздушных силах". Имеет звание "Ветеран боевых действий".

К юбилею Олега Новицкого телеканал ОНТ объявил флешмоб "Поздравь космонавта". Свои фото- и видео-открытки для Олега Новицкого можно разместить в соцсетях с хештегом #поздравляюкосмонавта. Победителя определит сам Олег Новицкий после возвращения на Землю.-0-