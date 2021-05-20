В Минске предложили установить памятник митрополиту Филарету, Президент одобрил

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на совещании по тематике развития столицы внесены предложения об установке памятника митрополиту Филарету. Глава государства Александр Лукашенко их одобрил, рассказал журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению главы государства сегодня внесены предложения по установке памятника митрополиту Филарету. Мы внесли конкретные предложения. Они одобрены главой государства. Сейчас приступаем к разработке проекта, чтобы в кратчайшие сроки у нас возле Кафедрального собора был установлен памятник митрополиту Филарету", - сказал Владимир Кухарев.

Герой Беларуси, православный церковный деятель, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет (в миру - Вахромеев Кирилл Варфоломеевич) родился 21 марта 1935 года в Москве. Церковное служение начал в 1954 году иподиаконом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

В 1959 году в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг с именем в честь святого Филарета Милостивого и был рукоположен в иеромонаха. В 1978 году Филарет был назначен митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим Экзархом Западной Европы, а в 1989-м - митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, постоянным членом Священного Синода. В 1992-2013 годах был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим Экзархом всея Беларуси, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.

Деятельность владыки Филарета получила широкую известность как в ближнем, так и дальнем зарубежье. При нем в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Усилиями Его Высокопреосвященства возобновила деятельность Минская духовная семинария, были учреждены Минская духовная академия, духовное училище, школа катехизаторов.

По благословению Патриаршего Экзарха была воссоздана святыня Беларуси - Крест преподобной Евфросинии Полоцкой, начал функционировать уникальный социальный проект Белорусской православной церкви - Дом милосердия. По инициативе митрополита Филарета в церковный календарь внесен новый праздник "Собор Белорусских святых" и установлены общецерковные празднования всех белорусских святых, среди которых имена преподобной Евфросинии Полоцкой, святителей Кирилла Туровского, Георгия Конисского и других. Митрополит Филарет организовал перевод книг Священного Писания на современный белорусский язык.

Благодаря усилиям митрополита Филарета создан Международный христианский образовательный центр имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, а также Институт религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций. При его действенном участии было разработано и заключено соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью.

Подвижническая просветительская деятельность почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси Филарета, его большой личный вклад в духовное возрождение белорусского и российского народов отмечены высокими государственными наградами - орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и другими.

В 2006 году митрополиту было присвоено звание "Герой Беларуси".

В середине декабря 2020 года митрополит Филарет был госпитализирован с признаками заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. Он скончался в больнице 12 января 2021 года.-0-