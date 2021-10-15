В Национальном банке упраздняются главные управления по областям

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для дальнейшей оптимизации структуры Национального банка и его штатной численности с 1 марта 2022 года упраздняются его главные управления по областям. Соответствующий указ №392 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 15 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Это решение обусловлено значительным сокращением реализуемых главными управлениями банка функций.

Выполнение оставшихся функций будет возложено на структурные подразделения центрального аппарата Национального банка без увеличения их штатной численности и в рамках выполняемых ими задач согласно действующим положениям.-0-