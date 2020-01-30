Вадим Зарянкин согласован на должность председателя Витебского горисполкома

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение председателя Комитета государственного контроля Витебской области Вадима Зарянкина на должность председателя Витебского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Витебск - город красивый, хороший, удобный, но не простой. И не только потому, что там международный конкурс проходит, а потому, что это, можно сказать, чисто славянский город. Больше в мире нет таких городов, как Витебск. Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей - от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах. Поэтому этот город и должен остаться оплотом вот этой толерантности и умения строить жизнь со всеми группами разных национальностей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам главы государства, работать в руководстве этого города почетно, хоть и непросто. "Я жду (и так там немало сделано), чтобы мы не остановили этот процесс, и Витебск был еще краше, - сказал Президент. - Мне чем нравится Витебск - он холмистый город. Это гораздо удобнее для коммунальщиков, нежели в Минске. Особенно, когда дожди, а дождей там хватает, и влаги тоже. И вообще я люблю города, которые расположены на таких холмах. Поэтому это красивый и удобный город, и могу только пожелать вам успехов и не останавливаться. И принципиальности!"

На должность главы администрации Московского района Бреста Александр Лукашенко согласовал нынешнего заместителя председателя Брестского горисполкома Андрея Филановича.

Глава государства отметил, что если в Витебской области он родился, то с Брестом связан самый трудный период в его жизни: здесь он служил пограничником. "Очень много для Бреста сделали к тысячелетию. Полагаю, что мы все объекты построили и более или менее привели город в порядок. Это ворота не только в нашу страну - это ворота во все наше Отечество, бывший Советский Союз, поэтому город надо содержать в порядке", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко отметил, что Брест сильно отличается от Витебска. "В многообразии и вся красота нашей республики", - добавил он.

Новых руководителей глава государства попросил не забывать, что нынешний год очень серьезный и сложный, поэтому необходимо "напрягаться до неимоверности". Особенно в Витебской области, подчеркнул Президент. "Витебску будет хороший кусок работы. Думаю, и Брест будет озадачен по всем направлениям", - резюмировал белорусский лидер.-0-