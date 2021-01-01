"Ваш коллектив всегда на информационной передовой" - Лукашенко поздравил НГТРК с 65-летием

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национальной государственной телерадиокомпании с 65-летием белорусского телевидения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что яркая и долгая история НГТРК является летописью страны. "Стартовав со скромной минской студии, вы выросли во влиятельный холдинг, коллектив которого всегда находится на информационной передовой, - говорится в поздравлении. - Благодаря вашей работе миллионы белорусских и зарубежных зрителей получают достоверную и объективную информацию о ключевых событиях из жизни Беларуси".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что профессионализм, компетентность, активная гражданская позиция всех сотрудников Белтелерадиокомпании позволят вывести отечественное телевидение на новый уровень качества и популярности.

Президент пожелал коллективу и ветеранам белорусского телевидения крепкого здоровья, благополучия и творческих побед.-0-