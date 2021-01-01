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01 января 2021, 10:03

ДОСЬЕ: К 65-летию Белорусского телевидения

Фото из архива
Фото из архива

Белорусское телевидение начало работать 1 января 1956 года. Передачи велись из минской телестудии, объем вещания составлял 2-3 часа в сутки. Вначале программа состояла из концертных номеров и спектаклей, снятых на кинопленку и присланных из Москвы, а также кинофильмов и киножурналов местного проката.

Начало собственным документальным передачам положили выступления народных поэтов Беларуси Петруся Бровки и Петра Глебки. В том же году был показан первый тележурнал "Пионерский костер". Подготовкой и выходом программ в эфир руководил созданный в июне 1957 года Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров БССР.

Для расширения зоны действия Минского телецентра были построены ретрансляционные станции в Барановичах, Гродно, Могилеве, Витебске, Бобруйске и других городах. 2-й телецентр начал работу в Гомеле. В июле 1957 года на Минской телестудии с помощью передвижной телестанции впервые были организованы прямые трансляции с торжественных встреч, спортивных соревнований, музыкальных и театральных представлений. Работа над тележурналами "Знания", "Искусство", "Физкультура и спорт", "Для вас, женщины" и другие содействовала планированию передач, объединению их в регулярные циклы.

В телевещании появились новые научно-популярные передачи, кинопрограммы, служба информации. Начал выходить киножурнал "Новости дня" с информацией общественно-политического характера и собственные выпуски последних известий с одним - двумя сюжетами, снятыми на кинопленке. Практиковались выступления и интервью в студии, прямые репортажи со встреч и производства.

В 1960-е годы телевещанием было охвачено более половины территории Беларуси. Начали работать телецентры в Витебске, Бресте, Гродно, построены мощные ретрансляционные станции в Пинске, Бресте, Гродно, Слониме, Ушачах, Могилеве. Благодаря радиорелейной линии, соединившей Минск и Москву, белорусские передачи стали принимать за пределами республики.

В Беларуси начала транслироваться 1-я программа Центрального телевидения. В 1961 году Минская телестудия и Комитет по радиовещанию и телевидению объединены в один творческий коллектив, в марте 1964 года переименованный в Студию Белорусского телевидения. С выходом в 1962 году Белорусского телевидения на Интервидение начался обмен программами с другими странами. Передачи "Белорусский балет", "20 мирных лет", "Поет Зиновий Бабий" и другие знакомили зарубежного зрителя с культурой белорусского народа.

На Центральном телевидении из Минска показывали "Голубой огонек", "Эстафету новостей". Известность Белорусскому телевидению принес цветной короткометражный телефильм "Зимний дуб", удостоенный международных наград на телефестивалях, а также белорусские телеспектакли "Люди на болоте", "Крах", "Заговор императрицы" и другие. Половину объема белорусской телепрограммы занимали общественно-политические передачи. Текущую информацию оперативно передавали выпуски телевизионных новостей. Регулярно выходили в эфир циклы "Народный контроль", "Улицы и площади рассказывают", "Литературная Беларусь".

В 1964 году на базе редакции кинопрограмм и киносъемок на Белорусском телевидении создана главная редакция "Телефильм", которая объединила возможности кино и специфику телепередач. За короткий промежуток времени она выпустила около 40 художественных и документальных фильмов.

В 1970-е годы Белорусское телевидение заняло ведущие позиции в информировании населения и организации его культурного досуга. Телеприемники имели 70 семей из 100, телевещанием было охвачено 95% территории Беларуси. С 1972 года передачи транслировались по трем программам. С 1974 года в телепрограмму стали регулярно включаться цветные передачи собственного производства. В 1978 году введен в строй аппаратно-студийный комплекс Белорусского радиотелецентра, позволивший увеличить объем и качество цветного изображения. Выходили в эфир программы "Высота", "ТелеОТК", "Перспективы", "Деловые встречи". В цикле передач "В созвездии равных", программе "Память" нашло художественно-публицистическое воплощение историческое прошлое Беларуси. Документальное телекино осваивало жанры художественной публицистики, в первую очередь зарисовку и очерк.

1980-е годы - период профессиональной зрелости Белорусского телевидения. В январе 1981 года на 6-м канале вышла самостоятельная белорусская программа. Ее появление позволило формировать структуру национального телеканала из трех блоков вещания: информационно-публицистического, научно-познавательного и художественного. Обзор наиболее важных событий в стране давали информационные программы "Панорама" и "Наш комментарий". Общественный резонанс получили программы в форме пресс-конференций с использованием телефонных звонков зрителей. Выходили в эфир культурно-просветительные передачи "Родное слово", "Камертон", "В свете рампы", викторины и телерадиоконкурсы.

В начале 1990-х годов единая система государственного телевидения Беларуси включала шесть телецентров, 50 передатчиков, более двух тысяч радиорелейных линий связи. Белорусское телевидение выступало как звено в системе телевидения СССР, дублировало всесоюзную тематику, дополняя ее местными материалами. Среднесуточный объем республиканского и областного вещания составлял всего 14,5 часа, что не удовлетворяло потребности и свободу выбора разных социальных групп населения Беларуси. Поэтому Белорусское телевидение перепрофилировало программу на более мощный 1-й канал связи и, исходя из реалий национального переходного периода, стало на путь фундаментальных преобразований своей деятельности.

Указом Президента Республики Беларусь от 5 августа 1994 года на базе Государственного комитета по телевидению и радиовещанию создана Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь (Белтелерадиокомпания), которая начала руководить процессом от создания до выхода в эфир телепрограмм.

Разработана структура и концепция реформирования национального телевидения. Для улучшения информирования населения создано Агентство Телевизионных Новостей (АТН). В эфире сохранились традиционные приемы показа передач и одновременно стали использоваться новые информационные технологии и модели вещания. Практиковались прямые линии, публичные дискуссии, теледебаты. Началась работа в новых формах ток-шоу, зрелища, игры, возрос творческий уровень музыкально-развлекательных программ.

Сегодня крупнейшее телевизионное производство страны - Белтелерадиокомпания. Это телеканалы "Беларусь 1", "Беларусь 2", "Беларусь 3", "Беларусь 4", "Беларусь 5", "Беларусь 24", "НТВ-Беларусь", Первый национальный канал Белорусского радио, радиоканал "Культура", радио "Беларусь"; радиостанция "Сталіца", радиостанция "Радиус FM" и пять областных телерадиокомпаний.-0-

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