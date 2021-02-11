Важно достичь синергетического эффекта от формирования общего рынка ЕАЭС - Лукашенко

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно достичь синергетического эффекта от формирования общего рынка государств - участников ЕАЭС. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"В интересах Беларуси создание полноценного экономического союза в рамках ЕАЭС. И надо признать, здесь мы пока недалеко ушли от общемировых тенденций, по сути, каждый занят собой, ведем борьбу за пошлины, ведем борьбу за стандарты, акцизы. Надо повысить эффективность евразийского строительства, принципиально важно достичь значимого, синергетического эффекта от формирования общего рынка и объединения экономических потенциалов государств - участников. Тогда ЕАЭС станет более притягательным для других партнеров и не только на постсоветском пространстве", - считает белорусский лидер. Именно на такой результат было нацелено белорусское председательство в ЕАЭС в 2020 году. "И эту линию мы настойчиво продолжим и в дальнейшем", - подчеркнул он.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь выступает за поиск новых региональных форматов, в том числе за продвижение идей "интеграции интеграций и большого евразийского партнерства". "Данные инициативы должны быть дополнены сотрудничеством в рамках сопряжения ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс - один путь". Такую же по силе актуальность имеет углубление взаимодействия с ключевыми экономическими объединениями и национальными экономиками Евразии", - отметил Президент.

Что касается Содружества Независимых Государств, то, по словам главы государства, несмотря на объективные сложности, оно полностью сохраняет свою актуальность как региональная организация. "Конечно, потери большие с уходом Украины, но мы надеемся, что Украина к нам вернется. Ключевой приоритет Беларуси в Содружестве остается неизменным - развивать объединение как механизм максимально выгодного экономического взаимодействия. На достижение этой цели направлено председательство Беларуси в СНГ в 2021 году", - подчеркнул Президент.-0-

Александр Лукашенко