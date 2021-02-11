Беларусь способна стать инновационной площадкой для реализации пилотных проектов ЕАЭС - мнение

11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обладает достаточным потенциалом, чтобы стать инновационной площадкой для подготовки специалистов, обмена опытом, реализации пилотных проектов Евразийского экономического союза. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала заведующая кафедрой экономики и управления на предприятии Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Ирина Бычек, комментируя доклад Президента на VI Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко в докладе подчеркнул необходимость повышения эффективности евразийского строительства. Принципиально важно достичь значимого синергетического эффекта от формирования общего рынка и объединения экономических потенциалов государств-участников.

"Мировой опыт показывает, что интеграционные формирования создаются для сближения экономических систем, снятия торговых барьеров и развития взаимной торговли. Для Беларуси создание Евразийского экономического союза помимо этого стало и экономически привлекательным. Связано это с высоким уровнем кадрового и производительно-технического потенциала разных отраслей экономики, а также с выгодным географическим положением страны", - сказала Ирина Бычек.

Она подчеркнула, что за пять лет сделано немало. Приняты Договор о ЕЭАС, новый Таможенный кодекс ЕАЭС, активно ведется работа по унификации законодательства в сферах таможенно-тарифного и технического регулирования. Развиваются и другие направления, в том числе обмен технологиями, знаниями. При этом большинство структур, выполняющих роль регулирующих институтов, занимаются в основном функцией координации, а не развития информационно-коммуникационных технологий. Ирина Бычек отметила необходимость формирования сильных межгосударственных институтов, способных стать основными катализаторами развития цифровой экономики в ЕАЭС. "На ближайшие пять лет актуальными, безусловно, станут вопросы дальнейшего углубления интеграции на условиях взаимовыгодного сотрудничества и в сфере формирования единого образовательного пространства. Беларусь обладает необходимым потенциалом, чтобы стать инновационной площадкой для подготовки специалистов и обмена опытом между странами, внедрения и реализации пилотных проектов по IT-услугам, медицине, сельскому хозяйству, туризму, гостиничному хозяйству, ресторанному бизнесу", - уверена Ирина Бычек.

По ее словам, сегодняшняя глобализация и фундаментальные сдвиги в мировой экономике ставят перед Беларусью, как и перед другими странами, новые задачи. Страна должна двигаться вперед в их решении, но при этом необходимо сохранить и все лучшее из прошлого.-0-