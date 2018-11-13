Визит Президента Беларуси в Турцию запланирован в первой половине 2019 года

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планируется, что в первой половине 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит с визитом Турцию. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам переговоров с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович подчеркнул полное взаимопонимание между парламентами двух стран, которые намерены должным образом подготовиться к предстоящему визиту Президента Беларуси в Турцию. "Визит планируется в первой половине 2019 года", - проинформировал он.

Председатель Совета Республики позитивно оценил перспективы межпарламентских отношений. Переговоры с турецким коллегой он охарактеризовал как очень конструктивные. Много внимания стороны уделили вопросам безопасности в Европе и мире, и в этой связи Михаил Мясникович напомнил об инициативах белорусского лидера в этой сфере, вызвавших большой резонанс.

Обсуждались также совместные проекты в торговле, логистике, банковской сфере, образовании.

Ранее Бинали Йылдырым на встрече с руководством Национального собрания Беларуси отметил, что в ходе визита в Турцию Александра Лукашенко планируется принять важные решения, обсудить новые соглашения.

Товарооборот между Беларусью и Турцией в январе-сентябре 2018 года составил $755,6 млн (113% к аналогичному периоду 2017 года). В том числе экспорт - $151,2 млн (150,3%), импорт - $604,4 млн (106,5%). Беларусь поставляет в Турцию калийные удобрения, акрилонитрил, синтетические волокна и нити, стальные полуфабрикаты и проволоку, льняные ткани, сливочное масло, сухое молоко. Основу турецкого импорта составляет сельхозпродукция (главным образом сезонная или некультивируемая в Беларуси), трикотажные полотна и ткани, синтетические нити, одежда и обувь, части и принадлежности для автотракторной техники.-0-