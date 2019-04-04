Владимир Дворник назначен вице-премьером Беларуси

4 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Дворника заместителем премьер-министра, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства охарактеризовал Владимира Дворника как достаточно опытного человека, который прошел хорошую школу не только областного уровня, что важно для работы в руководстве правительства, но и в сфере сельского хозяйства. "И шишки там набивали, и падали, и поднимались. Все у вас было, а это неоценимый опыт, который пригодится на работе вице-премьером", - сказал Александр Лукашенко.

Владимир Дворник на посту вице-премьера будет в том числе курировать вопросы развития агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды. "То, с чем вы постоянно сталкивались в своей работе", - отметил Президент.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что в Беларуси в кадровой работе сохраняется принцип ротации, который используется и за рубежом. "Поэтому главе Администрации поставлена задача вносить предложения по ротации кадров. То, что мы делаем в правоохранительных органах, - недавно в МВД в очередной раз произошла ротация. Люди должны как-то двигаться и по вертикали, и по горизонтали. Думаю, что такое время пришло и для губернатора Гомельской области", - заявил белорусский лидер.

Говоря о Гомельской области, Президент особо отметил свое отношение к жителям региона: "Оно всегда было не просто уважительное. Я с большой любовью отношусь к гомельским людям, потому что в свое время и пострадали они прилично, и выкарабкались мы вместе из этой беды. Гомельская область уже не та, что была, хотя, естественно, не без проблем".

Президент выразил уверенность, что на пост главы региона будет найдена достойная замена, а пока основная нагрузка ляжет на первого заместителя председателя Гомельского облисполкома и помощника Президента в этой области. "Я вас просил, чтобы вы пригласили к себе своего первого заместителя и помощника Президента, и чтобы они вдвоем запрягались и работали в Гомельской области, пока не будет официально решен вопрос по губернатору. Полагаю, что вы с ними встретились, переговорили", - сказал Александр Лукашенко.

Наряду с этим глава государства обратил внимание Владимира Дворника, что даже на посту вице-премьера за ним останется Гомельская область в кадровом отношении, в плане помощи новому руководству по вхождению в курс дел. "Чтобы вы могли помочь войти в курс дел новому губернатору, новым людям, которые придут вам на смену, чтобы они имели возможность задать вопросы, проконсультироваться у вас. И двигаться вперед", - пояснил Президент.

Владимир Дворник родился 16 апреля 1963 года в деревне Ровенская Слобода Речицкого района Гомельской области. Окончил Витебский ветеринарный институт. Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь.

Работал трактористом колхоза имени Дзержинского Речицкого района Гомельской области, главным ветеринарным врачом колхоза "Восход" Наровлянского района Гомельской области, главным ветеринарным врачом, заместителем председателя колхоза "Дружба" Мозырского района, главным государственным ветеринарным врачом Мозырского района, директором республиканского унитарного предприятия "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района, председателем Мозырского районного исполнительного комитета.

До настоящего времени работал в должности председателя Гомельского областного исполнительного комитета.-0-