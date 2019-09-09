9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в работу по формированию национальных и сборных команд Беларуси по видам спорта. Это предусмотрено указом №329 "О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта", который глава государства Александр Лукашенко подписал 9 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Документ направлен на систематизацию и упорядочение работы по формированию национальных и сборных команд, обеспечению спортивной подготовки их членов, а также направлению спортсменов, тренеров и специалистов для участия в спортивных и иных мероприятиях. Урегулированы вопросы привлечения в такие команды лиц начальствующего и рядового состава силовых ведомств", - рассказали в пресс-службе.

В дополнение к действовавшим ранее нормам (указ от 17 марта 2011 года №115) закреплена обязанность спортсменов компенсировать расходы на их подготовку в случае систематического нарушения обязанностей по участию в спортивных соревнованиях или выступления за национальные и сборные команды иностранных государств. Наниматели членов национальных и сборных команд теперь обязаны освобождать их от работы с сохранением заработной платы на период вызова на спортивные мероприятия.

Республиканский научно-практический центр спорта наделен полномочиями по централизованному приобретению лекарственных средств, лечебного питания и медицинских изделий для спортсменов национальных и сборных команд.-0-