Внесены поправки в декрет о госрегулировании производства, оборота и потребления табака

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 ноября подписал декрет №4, предусматривающий корректировку декрета №28 от 17 декабря 2002 года "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Декрет приведен в соответствие с законами "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия", "О нормативных правовых актах", а также с принятыми ранее поправками в закон "Об обеспечении единства измерений".
Документом предусмотрено отнесение измерений с использованием приборов учета готовой продукции при производстве табачных изделий к сфере законодательной метрологии, а также наделение правительства полномочиями по определению порядка использования приборов учета готовой продукции (табачных изделий).-0-