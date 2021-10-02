"Все будет зависеть от ситуации в Беларуси". Лукашенко о планах оставаться на президентском посту

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN рассказал о том, как долго может еще оставаться на посту главы государства, сообщает БЕЛТА.

Журналист во время интервью упомянул о проводимой в Беларуси работе по обновлению Конституции. "Знаю, что вы контролируете этот вопрос. Хочу спросить: вы - первый Президент Беларуси, как думаете, будет ли у нее второй Президент?" - задал он вопрос.

"Клянусь, я не собираюсь быть Президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас", - заявил глава государства.

Интервьюер, констатировав, что Александр Лукашенко находится на президентском посту уже 27 лет, спросил, когда он уйдет в отставку. "Я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу. Но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском "обкоме". Там, по-моему, Президенту скоро 90 лет. Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. Почему бы и нет?" - с иронией отметил Президент.

"Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста. Президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и его изберет народ. Но если он здоров и может управлять страной. У нас непростая ситуация. Поэтому здесь должен быть энергичный, здоровый человек, которого изберет народ, и он будет желать быть Президентом. Вот эти главные условия, - заявил Александр Лукашенко. - Но я об одном сказал: должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый Президент Беларуси. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным Президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни".-0-