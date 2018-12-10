Встреча Лукашенко и Президента Судана проходит во Дворце Независимости

10 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Официальные переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Судана Омара Хасана Ахмеда аль-Башира проходят во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча глав государств началась с протокольных мероприятий. В зале торжественных церемоний Александр Лукашенко приветствовал суданского коллегу, затем после церемонии фотографирования президенты направились на переговоры в узком составе.

Лидеры Беларуси и Судана обсудят реализацию прежних договоренностей, наиболее перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, в гуманитарной области. Будут также подниматься вопросы политического взаимодействия между двумя странами и международной повестки дня.

Ожидается, что по итогам переговоров Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир примут совместное заявление. В их присутствии стороны подпишут международные документы о сотрудничестве в различных областях.

Экономические отношения между Беларусью и Суданом развиваются на основе двустороннего соглашения о торговом, инвестиционном и научно-техническом сотрудничестве, подписанного в 2004 году.

В текущем году на суданский рынок Беларусь поставляла тракторную технику, металлопродукцию, двигатели внутреннего сгорания, насосы и компрессоры, электрооборудование, фитинги и другую продукцию.

Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества - участие белорусских компаний в проектах в сферах золотодобычи, энергетики и строительства, организация в Судане совместных сборочных производств автомобильной и сельскохозяйственной техники, создание предприятий по производству мясной и молочной продукции, продвижение белорусских образовательных услуг.-0-