Путин: Союзное государство в 2021 году сделало существенный шаг вперед

29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство в 2021 году сделало существенный шаг вперед. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, вчерашние встречи (неформальный саммит СНГ. - Прим. БЕЛТА) были очень продуктивными. Мы поговорили по целому ряду направлений о развитии отношений со странами СНГ. Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша, поговорить о двусторонних отношениях России и Беларуси, результатах строительства Союзного государства. У нас действительно в этом году сделан существенный шаг вперед", - подчеркнул Владимир Путин.

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