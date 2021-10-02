"Вы меня что, за безумца считаете?" Лукашенко ответил CNN на вопрос о мести ЕС за санкции

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко интервью телекомпании CNN в очередной раз отверг фейковые предположения о том, что белорусская сторона использует мигрантов, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций, а также то, что там принимают у себя оппозиционеров, сообщает БЕЛТА.

"Вы можете чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня что, за безумца считаете?" - задал прямой вопрос Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что Беларусь - это сравнительно небольшая по территории и населению страна. "Я что десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек в Евросоюзе? Я не думаю, что вы считаете меня безумцем. В противном случае сюда бы не приехали. Поэтому я не собираюсь никому мстить", - отметил Президент.

"Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому союзу. Не собираюсь. Это вы им мстите, ваша страна. Зачем вы вышли из Европейского союза? (Речь о Великобритании, откуда родом Мэтью Чанс. - Прим. БЕЛТА). Потому что надо было отомстить. А я мстить не собираюсь", - сказал Александр Лукашенко.

Он предложил журналисту CNN самому посетить границу и ознакомиться с реальным положением дел. "Я воспользуюсь этой возможностью, я ловлю вас на слове. Мы хотели бы посетить этих беженцев", - отреагировал Мэтью Чанс.

"Не надо меня ловить на слове. Если я сказал, что вы можете поехать на границу и посмотреть, мы вас хоть сегодня, хоть завтра туда отвезем. Вы в Москве сидите, можете приехать в любое время, - заверил глава государства. - Там 30 с лишним человек, которых мы одеваем, кормим и обогреваем. А по ту сторону - колючая проволока и стоят польские солдаты с автоматами. И покажем вам некоторые вещи, где травили собаками людей, избивали, применяли электрошокеры для того, чтобы выдавить людей, выбросить с территории Польши".

"Они ведь даже не в Польшу шли и не в Литву. Они шли в Германию, куда их позвали", - заметил белорусский лидер.-0-

Во время интервью