"Вы немножко с арифметикой разберитесь". Лукашенко ответил журналисту Би-би-си на вопрос о выборах и протестах

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о массовых протестах в стране в прошлом году. Соответствующие заявления глава государства сделал в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.

Журналист Би-би-си спросил у главы государства, считает ли он на самом деле, что за него проголосовало более 80% избирателей, и если это так - почему тогда на улицы вышло такое большое, по его словам, количество протестующих - 200 тыс. граждан.

"Вы назвали цифру 80%. Это не я цифру назвал, а законная Центральная избирательная комиссия. Это факт, законный факт. Вы говорите, "толпы вышли" и прочее. Стив, 25 лет толпами ходят по Минску после выборов ваши сторонники в Беларуси. В 1990-х годах они даже машины переворачивали гаишные. Приходили с фашистскими знаменами. И каждые выборы. В 2010 году они разбили палаточный город в центре Минска. Это было постоянно. Только в этом году это было более подготовлено с вашей стороны вами: фондами немецкими, английскими, американскими фондами. Деньги вбросили, людей здесь на фоне пандемии подготовили. И этот процесс занял чуть больший промежуток. Поэтому не толпы ходили здесь, а максимум, когда собрали со всей страны, на пике было 46 тысяч 700 или 600 человек здесь, в Минске", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко предложил сопоставить эти факты, пусть даже исходя из того, что на улицы вышло протестовать 200 тыс. человек - это всего лишь чуть более 2% от всех жителей Беларуси. "За меня не проголосовало на тех выборах, по-моему, 650 или 670 тысяч. Но это всего лишь 13% или 15%. Вот отсюда и 80%. Вы называете 200 тысяч, я называю 600. Так это 600, а не 10 миллионов. Поэтому вы немножко с арифметикой разберитесь", - предложил журналисту глава государства.

"Сколько у нас людей приходило на митинги и до сих пор ездят с государственными флагами. И люди все больше и больше прозревают. И сегодня их уже не 80%. Сегодня их 87%, а может, и 90%", - добавил Президент.-0-