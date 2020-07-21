"Вы по росе когда ходили в последний раз?" - Лукашенко призывает людей изменить образ жизни

21 июля, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает людей изменить образ жизни. Об этом он заявил сегодня, встречаясь с активом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если у вас есть возможность сохранить в деревне приусадебный участок, сохраните его. Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо. Это лекарство. Не японский препарат, который я привез на самолете. Нам надо изменить образ жизни. Нам нельзя бросать землю, бросать деревню. Ибо сами погибнем и будем нищими, если мы таким образом поступим", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас ряд людей вновь устремились на берега южных стран, несмотря на то, что ситуация с пандемией в мире отнюдь не улеглась. "Мы никого не держим, поезжайте. Но знайте, что, вернувшись оттуда, вы попадете в карантин минимум на 10 дней, за свой счет. Поэтому я вас прошу: побудьте этот год дома, у нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь, - призвал глава государства. - Господь нам подарил такую погоду! Сейчас через пару дней будет прохладно, потом через 5 дней будет жара, особенно в Гомеле. Ну, искупайтесь здесь, сходите на Сож, съездите в Славгород, это же совсем рядом, - в эту Голубую криницу. Потопчитесь там ногами, подумайте о хорошем".

"У меня своя криница - Трофимова (на малой родине Президента рядом с агрогородком Александрия. - Прим. БЕЛТА). Тоже вас приглашаю, приедьте с детишками, окунитесь. У меня дети малые и взрослые окунались, и никто никогда, слава Богу, не заболел. И вы тоже окунитесь, походите, побегайте, подвигайтесь. Измените свой образ жизни", - добавил белорусский лидер.-0-