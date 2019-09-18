Вырученные на аукционе деньги от продажи доменных имен будут перечислять в детдома

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 сентября подписал указ №350 "Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет", направленный на дальнейшее развитие в стране информационно-коммуникационных технологий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Указом закрепляется норма, предусматривающая направление денежных средств, вырученных на аукционе от продажи доменных имен, на благотворительные счета учреждений, где проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с особенностями психофизического развития.

В документе уточняются полномочия Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси по осуществлению функций национального центра реагирования на компьютерные инциденты (кибератаки), что является важным элементом общегосударственной системы безопасности. Предоставляется возможность государственным органам, судам и нотариусам для выполнения возложенных на них законодательством задач и функций получать от ОАЦ сведения о персональных данных владельцев доменного имени.

Министерство связи и информатизации наделяется правом осуществлять функции заказчика и организатора работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента сети Интернет в информационной системе ЕАЭС.

Для гармонизации законодательства вносятся корректировки в некоторые указы. Они направлены на упрощение административной процедуры согласования вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи, ужесточение требований к поставщику интернет-услуг в части повышения защищенности государственных органов и государственных организаций при использовании интернета.-0-